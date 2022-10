Speciale scuola: il 4 novembre alla Cattolica "Biopharma day", evento dove scienza e lavoro si incontrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conoscere importanti aziende del settore biomedico, sanitario e farmaceutico, scoprire le posizioni aperte e i profili di interesse, prepararsi ai colloqui professionali e conoscere i percorsi della ricerca attiva del lavoro: questi gli obiettivi principali del Bio pharma day, l'evento in cui laureandi e giovani laureati in discipline tecnico-scientifiche e medico-sanitarie, da tutta Italia, possono conoscere da vicino alcune tra le più importanti aziende e business school nazionali ed internazionali dei settori Pharma e Biotech. Il primo Bio pharma day all'Università Cattolica si terrà venerdì 4 novembre 2022 dalle ore 10.00 presso il Centro Congressi "Europa" (L. go F. Vito, 1) e vedrà la partecipazione di importanti aziende dei settori specializzati, fra le quali si segnalano: A. Menarini, Adecco, Angelini Pharma, BSP Pharmaceuticals, Catalent, Kelly Services, Lifeanalytics, M-Squared, Pqe Group, Steris, Takeda, Thermo Fisher Scientific, Make it in Germany, con la partecipazione all'iniziativa anche dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari – Facoltà di Economia nel campus di Roma (Altems). (Com)