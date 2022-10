Speciale scuola: il contingente italiano in Libano dona computer e ausili didattici a scuola nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Materiali informatici, quali personal computer portatili, videoproiettori e ausili didattici, sono stati donati dai caschi blu italiani del settore ovest di Unifil (la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale), all'istituto scolastico delle Sorelle Antoniane di Rumaysh, municipalità all'estremo sud dell'area di operazioni del contingente italiano in Libano. Lo riferisce Unifil in un comunicato stampa. Alla cerimonia di donazione, che si è svolta all'istituto scolastico, sono intervenuti il generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, comandante del settore ovest e del contingente nazionale in Libano, il sindaco di Rumaysh Milad al Alam, il governatore distrettuale di Bint Jubail Charbel al Alam, sotto la cui responsabilità ricade la località sede dell'evento, e la direttrice dell'Istituto scolastico suor Rita Eid. (Lib)