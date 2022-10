Speciale scuola: Fermariello (Pd Roma), procedere rapidamente a revisione graduatoria nidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedere rapidamente alla revisione della graduatoria dei nidi e alle stabilizzazioni delle lavoratrici delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini, precarie storiche di questa città, "è un elemento necessario e urgente per garantire i livelli essenziali delle prestazioni nei nostri servizi educativi". Lo dichiara in una nota Carla Fermariello (Pd) presidente della commissione Scuola di Roma Capitale. "L'assemblea capitolina ha votato a marzo scorso la mozione con cui richiedeva di avviare le procedure volte alla revisione della graduatoria dei nidi, al fine di verificare in capo a tutti i candidati la sussistenza dei requisiti professionali e di cultura, nonché dei titoli di servizio, previsti dal bando - aggiunge Fermariello -. Su circa 4200 candidature, furono inizialmente avanzate oltre 1800 istanze di revisione delle posizioni in graduatoria e molti furono i giudizi promossi dinanzi ai Tribunali, alcuni ancora pendenti. É necessario aggiungere una sforzo ulteriore, in termini di rapidità ed efficacia, all'ambizioso obiettivo che ci siamo posti, al fine di dare risposte concrete alle persone che nascono, vivono e lavorano in questa città. Nel ringraziare gli Uffici per il grande lavoro fatto al fine di garantire trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, riesaminando una graduatoria per renderla effettivamente idonea alle assunzioni - conclude Fermariello - auspichiamo un percorso rapido e virtuoso che consenta di mantenere la parola data e di assicurare alla città le risposte che merita nella difesa dell'infanzia e del lavoro". (Com)