Speciale scuola: Italia-Usa, Settimana della lingua italiana nel mondo, a Washington seconda fase del progetto di gemellaggio tra scuole

- Tra le iniziative dell’ambasciata d’Italia a Washington per celebrare la 22ma Settimana della lingua italiana nel mondo, dedicata quest’anno al ruolo dei giovani nell’evoluzione della lingua italiana, il 20 ottobre si è inaugurata, in video collegamento con l’Italia, la seconda fase del progetto pilota di gemellaggio tra il liceo Annapolis e l’Istituto scolastico Parentucelli-Arzelà di Sarzana (La Spezia). Lo riferisce una nota. Il progetto, sostenuto finanziariamente dalla Farnesina, ha coinvolto gli studenti di italiano del liceo Annapolis e gli studenti dell’Istituto di Sarzana. Alla presenza di 50 studenti di italiano dei licei Annapolis e Jackson Reed di Washington, la consigliera Michela Carboniero, coordinatrice della rete consolare negli Stati Uniti, ha aperto l’evento evidenziando come in questa nuova fase tre studenti italiani hanno l’opportunità di frequentare il liceo Annapolis per tre settimane, grazie alle borse di studio offerte dall’Ente gestore Casa Italiana Language School e dalla stessa scuola italiana. Gli studenti, ospitati in famiglie statunitensi, possono interagire con gli studenti americani, migliorando le proprie competenze linguistiche e “vivendo in tutte le sue sfaccettature la cultura americana” da “ veri ambasciatori del nostro Paese”. (Was)