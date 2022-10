Speciale scuola: Floridia (Avs), nessuna visione strategica su ambiente e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso programmatico della presidente del Consiglio "è totalmente privo di una visione strategica sull'ambiente e sul tema della transizione ecologica ed energetica La drammatica crisi, energetica ed economica, è frutto del conflitto in Ucraina, ma anche di precise scelte attuate per decenni, che non hanno consentito al nostro Paese di investire sulla grande opportunità costituita dalle fonti di energia rinnovabili. Il cambiamento climatico ci impone di essere indipendenti dalle fonti fossili, mentre la destra al governo propone ancora lo sfruttamento dei giacimenti di gas del Mediterraneo: gas che, come dicono tutti i dati, non è infinito e, soprattutto, rappresenta una fonte di energia altamente climalterante". Lo ha detto in Aula la vicepresidente del gruppo Misto - Alleanza verdi e sinistra, Aurora Floridia. "La mia regione, il Veneto, è governata da ben 27 anni dal centrodestra, un periodo abbastanza lungo per fare bilanci concreti sulle politiche praticate per anni dai partiti che compongono la maggioranza di governo. Da parte nostra nessun pregiudizio ideologico, ma fatti veri e tangibili preoccupazioni sulle politiche che hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana degli italiani, come per la scuola che non ha bisogno del merito, ma si merita pari opportunità, finanziamenti allineati alla media europea, zero precariato e condizioni di lavoro dignitose, e merita un maggior coinvolgimento degli studenti. Oggi più che mai è necessaria la capacità di realizzare un reale cambio di paradigma, che ci consenta di sostenere una piena transizione ecologica ed energetica, connettendola alle grandi questioni sociali contemporanee", ha concluso. (Rin)