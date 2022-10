Cina: organo legislativo convoca sessione per deliberare su incarichi di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ding Xuexiang, sesto nella gerarchia del comitato permanente del Politburo, sembra al momento favorito per la posizione di vice primo ministro esecutivo, mentre He Lifeng potrebbe occupare un altro dei quattro posti tradizionalmente riservati ai vicepremier. Chen Gang, vicedirettore dell'Istituto dell'Asia orientale presso l'Università Nazionale di Singapore, annovera tra i principali candidati alla carica di vicepremier anche il segretario del Partito nello Shandong, Li Ganjie, e l'omologo nella provincia del Zhejiang, Yuan Jiajun. Un'altra opzione potrebbe essere Zhang Guoqing, che ha scalato i ranghi delle aziende statali e amministrato i centri industriali di Chongqing, Tientsin e Liaoning. La riunione a porte chiuse è stata convocata dal comitato permanente del Congresso nazionale del popolo dopo le turbolenze nel mercato provocate dal crollo della fiducia degli investitori, frustrati dalla persistente politica di "tolleranza zero" contro il coronavirus e dall'incertezza circa la strategia economica che la nuova leadership cinese adotterà nel prossimo quinquennio. (Cip)