Scuola: Fratoianni, situazione delicata, importante il dialogo

- "Con il nuovo anno scolastico, con i problemi che continuano ad essere irrisolti, il mondo della scuola ritornerà a manifestare tutto il proprio disagio. E non è un caso che ricomincino le occupazioni degli istituti scolastici. E' evidente la delicatezza del momento e l'esigenza di mantenere la situazione il più possibile serena". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Per questo è importantissimo - prosegue il leader di Si - il dialogo e la mediazione. Questo è lo sforzo che tutti, ciascuno nel proprio ambito, devono fare". "Mi auguro davvero che le scene che abbiamo visto alla Sapienza - conclude Fratoianni - non si ripetano nei prossimi giorni davanti a qualche scuola romana." (Rin)