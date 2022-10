Veneto: autorità portuale Mare Adriatico settentrionale approva bilancio di previsione 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato ieri da parte del Comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023. Come spiegato nel comunicato diffuso, "il documento di bilancio vede un risultato di amministrazione di oltre 18,50 milioni di euro, un risultato di parte corrente di oltre 14,5 milioni di euro e un risultato economico di oltre 1,5 milioni di euro". Si prevede che possano entrare 48 milioni di euro e uscite di 33,6 milioni di euro. "Le entrate in conto capitale – viene poi argomentato nel comunicato - derivano da finanziamenti dallo Stato di cui al Fondo progettazione di 3 milioni di euro. Le uscite in conto capitale per investimenti in opere portuali e in escavi ammontano a 15,2 milioni di euro". (Rev)