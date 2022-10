Roma: Battaglia (Pd), bene rimozione manifesti marcia fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bravo il nostro sindaco a ricordare che la città di Roma è Medaglia d'oro alla Resistenza e a predisporre quindi la rimozione immediata di irrispettoso manifesti anonimi che celebrano il centenario della marcia su Roma. La nostra città e la sua storia di resistenza meritano rispetto. Se oggi abbiamo una Costituzione democratica lo dobbiamo a quanti si sacrificarono per la nostra libertà contro la dittatura. Non abbiamo bisogno di sentimenti nostalgici o di gesti anonimi che ricordano un passato non propriamente democratico, ma anzi di un comune sentire che abbracci i diritti, le libertà e la memoria storica del nostro Paese e della nostra città". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Dem e Presidente della Commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale. (Com)