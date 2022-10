Ue: Bce, politica monetaria mira a ridurre sostegno a domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) comunica di aver aumentato i tassi di interesse di 75 punti base, attuando il terzo rialzo consecutivo in quello che definisce “un progresso sostanziale nel ritiro della politica monetaria accomodante”. L'aumento dei tassi entrerà in vigore dal 2 novembre. L'obiettivo è “ridurre il sostegno alla domanda” per contrastare l'inflazione. Il vertice dell'Eurotower “si aspetta di alzare ulteriormente” i tassi al fine di assicurare “il tempestivo ritorno” dell'inflazione nell'Eurozona al suo obiettivo di medio periodo del 2 per cento. A tal fine, il futuro sentiero dei tassi si baserà sulle “prospettive in evoluzione dell'inflazione e dell'economia” con un approccio del Consiglio direttivo della Bce “riunione per riunione”. Intanto, l'inflazione “rimane fin troppo elevata e permarrà al di sopra dell'obiettivo per un prolungato periodo di tempo”. A settembre, l'indicatore ha raggiunto il 9,9 per cento. Negli ultimi mesi, l'aumento del costo dell'energia e dei generi alimentari, le strozzature nell'offerta e la ripresa della domanda dopo la pandemia di Covid-19 hanno portato ad accrescere la pressione sui prezzi e a un incremento dell'inflazione. La politica monetaria della Bce mira a “ridurre il sostegno ala domanda” e a mettere in guardia dal rischio di persistenti aspettative di inflazione al rialzo. (segue) (Geb)