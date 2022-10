Ue: Bce, politica monetaria mira a ridurre sostegno a domanda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di modificare termini e condizioni della terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento di più lungo periodo (Tltro III). Durante la fase più acuta della pandemia di coronavirus, questo strumento ha svolto “un ruolo fondamentale nel contrastare i rischi al ribasso per la stabilità dei prezzi”. Oggi, in considerazione di “un inatteso e straordinario aumento dell'inflazione”, le Tltro III devono essere “ricalibrate per assicurare che siano coerenti con il più ampio processo di normalizzazione della politica monetaria” nonché con il rafforzamento della trasmissione del rialzo dei tassi alle condizioni di finanziamento delle banche. Pertanto, dal 23 novembre prossimo, il tasso di interesse applicabile alle Tltro III verrà aggiustato e agli istituti di credito verranno offerte “ulteriori date di rimborso anticipato volontario”. Infine, per allineare più strettamente la remunerazione delle riserve minime detenute dalle banche nell'Eurosistema alle condizioni del mercato monetario, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di impostare la remunerazione delle riserve minime al tasso di interesse sui depositi. (segue) (Geb)