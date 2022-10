Ue: Bce, politica monetaria mira a ridurre sostegno a domanda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti principali delle obbligazioni acquistate dalla Bce con il Programma per l’acquisto di titoli (App) e in scadenza continueranno a essere reinvestiti pienamente “per un prolungato periodo di tempo” oltre la data dell'avvio del rialzo dei tassi e, “in ogni caso, fin quando sarà necessario per mantenere ampie condizioni di liquidità e un'appropriata poisizione di politica monetaria”. Il reinvestimento dei pagamenti principali derivanti dalle obbligazioni in scadenza acquisite con il Piano di emergenza per l’acquisto di titoli contro la pandemia di Covid-19 (Pepp) continuerà “almeno fino alla fine del 2024”. In ogni caso, il rinnovo del portafogli del Pepp sarà gestito per “evitare interferenze con l'appropriata posizione di politica monetaria”. Il Consiglio direttivo della Bce “continuerà ad applicare la flessibilità” in questi reinvestimenti, prestando attenzione al contrasto dei rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria relativi alla pandemia di Covid-19. (segue) (Geb)