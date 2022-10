Ue: Bce, politica monetaria mira a ridurre sostegno a domanda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di interesse applicabili alle Tltro III verranno modificati. Dal 23 novembre prossimo fino alla data di scadenza o di rimborso anticipato per ciascuna di queste operazioni, il tasso sarà indicizzato ai tassi di interesse applicabili della Bce nello stesso periodo di tempo. Alle banche verranno offerte “ulteriori date di rimborso anticipato volontario”. In ogni caso, il Consiglio direttivo della Bce “valuterà regolarmente” come le operazioni di finanziamento mirate contribuisco alla sua posizione di politica monetaria. Il vertice dell'Eurotower si dice pronto ad “aggiustare tutti i propri strumenti nel suo mandato per garantire che l'inflazione si stabilizzi all'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo”. Il Meccanismo per la protezione della trasmissione della politico monetaria è “a disposizione per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate, che rappresentano una seria minaccia per la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area dell'euro”. In questo modo, il Consiglio direttivo della Bce può “adempiere in maniera più efficace al proprio mandato per la stabilità dei prezzi”. (Geb)