- Nel trimestre è stato raggiunto il "picco operativo più alto" in termini di ricavi. Lo ha detto l'Amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, in conference call sui risultati trimestrali con le agenzie di stampa. L'aumento dei ricavi di oltre il 7 per cento, ha spiegato Nagel, è "frutto del fatto che la dinamica commerciale è stata molto robusta nel trimestre".(Rin)