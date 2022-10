Imprese: nel 2021 fatturato dell'acciaio + 60 per cento rispetto 2020, ma preoccupano rincari e difficoltà approvvigionamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bilanci complessivamente analizzati sono oltre cinquemila e coprono l'intera filiera siderurgica: produzione di acciaio e prima trasformazione, centri servizio, distribuzione, commercio di rottame e ferroleghe, taglio e lavorazione della lamiera, utilizzatori di acciaio. Se il 2020 è stato un anno contraddistinto da un netto calo del giro d'affari del comparto, il 2021 ha visto una veloce ripresa delle attività. Il fatturato totale delle imprese della parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) nel 2021 è stato di 79,181 miliardi di euro (+61 per cento rispetto al 2020). Il valore aggiunto è stato pari a 12,199 miliardi di euro (15,4 per cento del fatturato), l'Ebitda è stato di 7,142 miliardi di euro (+168 per cento). L'utile è salito a 3,544 miliardi di euro. “L'evoluzione significativa del fatturato ha però generato effetti contenuti sull'incidenza relativa del valore aggiunto, che supera il 15 per cento, manifestando un incremento di circa un punto percentuale sul triennio. A influire su questa dinamica vi sono, rispetto al 2019: l'espansione dei consumi di circa due punti percentuali (tre rispetto al 2020); la riduzione dei servizi superiore a un punto percentuale, in attesa dell'esplosione del 2022; l'incremento del magazzino. (segue) (Com)