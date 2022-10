Imprese: nel 2021 fatturato dell'acciaio + 60 per cento rispetto 2020, ma preoccupano rincari e difficoltà approvvigionamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del valore aggiunto è certamente positivo, anche se l'attesa era per una variazione maggiore; tuttavia, le imprese sono sempre più consapevoli della sua rilevanza per il successo competitivo e stanno mettendo in atto operazioni in questa direzione” sottolinea Claudio Teodori, docente dell'Università degli Studi di Brescia. Nei primi 8 mesi del 2022 il comparto delle costruzioni, che assorbe circa il 35 per cento del consumo di acciaio, è cresciuto del 15,1 per cento in Italia (dopo un balzo del 32,4 per cento nello stesso periodo del 2021) e del 3,8 per cento nell'Unione europea (elaborazione siderweb su dati Eurostat). L'andamento della produzione dell'automotive, che copre il 18 per cento del consumo di acciaio, nello stesso periodo è calato del 3,5 per cento in Italia e del 4,3 per cento in Ue (+52,9 per cento e +21,1 per cento rispettivamente nello stesso periodo del 2021). Segno meno anche per prodotti in metallo (-2,6 per cento), fabbricazione di tubi (-5,2 per cento) e apparecchi domestici elettrici (-8,9 per cento). (segue) (Com)