Imprese: nel 2021 fatturato dell'acciaio + 60 per cento rispetto 2020, ma preoccupano rincari e difficoltà approvvigionamento (4)

"Nella prima parte del 2022, il rallentamento della domanda di prodotti siderurgici da parte dei settori utilizzatori e la diminuzione degli spread fra prezzi di vendita dei prodotti e costi degli input hanno avuto un impatto negativo sul fatturato, sui margini e sulla redditività delle imprese della filiera siderurgica. Il tasso di crescita del fatturato su base annua dal 57,6 per cento in maggio è sceso al 7,3 per cento in luglio; la forte decelerazione della dinamica dei ricavi delle vendite si è associata a una riduzione dello spread fra costo di produzione dell'acciaio e il prezzo di vendita dei prodotti siderurgici, provocando un calo della redditività della gestione industriale. A risentirne maggiormente sono le imprese elettrosiderurgiche, più esposte alla crescita fuori controllo dei prezzi dell'energia elettrica e del gas", spiega Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb. La domanda di acciaio in Italia, inoltre, è prevista in calo del 3,6 per cento nel 2022 e del 3 per cento nel 2023, dopo la crescita del 30,4 per cento nel 2021 (World Short Range Outlook, ottobre 2022, World Steel Association).