Imprese: nel 2021 fatturato dell'acciaio + 60 per cento rispetto 2020, ma preoccupano rincari e difficoltà approvvigionamento (5)

- In collaborazione con Bper Banca, siderweb ha sottoposto un questionario a un campione rappresentativo della filiera dell'acciaio nazionale (circa 70 imprese, appartenenti prevalentemente a tre comparti: 34 per cento produzione, 14 per cento centri servizio, 29 per cento distribuzione). Le domande hanno riguardato le attese per i risultati di bilancio 2022 e le prospettive per il 2023. Ecco quanto è emerso. Fatturato: Nel 2022, il 50,7 per cento prevede un aumento del fatturato, di cui il 12,3 per cento inferiore al 10 per cento e un altro 12,3 per cento tra il 20 e il 30 per cento. Nel 2023 si assiste a un rallentamento dello sviluppo: il 23,1 per cento pensa di stabilizzare il giro d'affari; solo il 26,1 per cento intravede un'ulteriore crescita. Nel 2022, l'incidenza dell'Ebitda sul fatturato è inferiore al 10 per cento nel 58 per cento dei casi. Poco più di un decimo delle imprese ha un valore più che soddisfacente, superiore al 15 per cento. La situazione peggiora ulteriormente nel 2023: i valori inferiori al 10 per cento salgono al 71 per cento delle rilevazioni (39 per cento sotto il 5 per cento). Quasi un'impresa su dieci teme di avere un flusso finanziario negativo. Solo il 26 per cento delle imprese ha confermato o incrementato i budget degli investimenti per il 2023; ben il 54 per cento ritiene di dover rivedere sensibilmente i piani. Il primo posto è occupato dagli investimenti di ammodernamento, a evidenziare alcuni elementi di incertezza che portano a investire sull'esistente per estenderne la vita utile. (segue) (Com)