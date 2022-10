Imprese: nel 2021 fatturato dell'acciaio + 60 per cento rispetto 2020, ma preoccupano rincari e difficoltà approvvigionamento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Pnrr, solo il 41 per cento (contro il 68 per cento dello scorso anno) ha indicato di attendersi un impatto soddisfacente o molto soddisfacente. Quasi il 30 per cento ha espresso una valutazione negativa. Il 62 per cento delle imprese considera urgente e necessario un piano strategico della siderurgia italiana. Quanto ai costi delle materie prime, il 28 per cento delle imprese dichiara incrementi sopra il 50 per cento, a cui si aggiunge il 31 per cento che ha subito innalzamenti tra il 30 per cento e il 50 per cento. Sull'andamento futuro, la percezione è di forte preoccupazione: il 17 per cento sostiene che l'incremento sia temporaneo e potrà essere in buona parte riassorbito, ma solo l'8 per cento pensa che si potrà tornare ai prezzi ante 2021. Molte imprese (28 per cento) prevedono un 2023 non dissimile dal 2022, mentre il 9 per cento considera questo peggioramento strutturale. L'85 per cento delle imprese considera la politica energetica italiana inesistente o non adeguata. In merito alle azioni da attuare, oltre la metà dei rispondenti ritiene necessario riconsiderare il nucleare, il 42 per cento ridurre la dipendenza da singoli Paesi (non solo la Russia), il 43 per cento auspica una riapertura dei giacimenti di gas italiani. L'impatto dei costi dell'energia è giudicato temporaneo, con un mantenimento di una parte dell'incremento di prezzo dal 35 per cento dei rispondenti; il 43 per cento ritiene sarà duraturo anche nel 2023. (Com)