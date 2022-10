Myanmar: ministra Esteri Indonesia, non si può più nascondere la polvere sotto il tappeto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) devono rinnovare e intensificare il loro impegno “a tutto tondo” per risolvere la crisi in Myanmar, dove non sono stati registrati “significativi progressi” verso un accordo di pace e dove non è più possibile “nascondere la polvere sotto il tappeto”. Lo ha detto la ministra degli Esteri dell’Indonesia, Retno Marsudi, al termine della riunione straordinaria sulla crisi birmana convocata dall’Asean a Giacarta in vista del vertice dell’organizzazione in programma il mese prossimo. “L’incontro di oggi è stato condotto in un’atmosfera molto aperta e sono state discusse parecchie questioni delicate. È importante per ogni famiglia avere un confronto aperto per il bene di tutti”, ha spiegato Marsudi in conferenza stampa. “Per l’Asean non è più possibile – ha aggiunto – nascondere la polvere sotto il tappeto”. Secondo il capo della diplomazia di Giacarta, è necessario non solo rilanciare il dialogo con la giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021, ma anche fare in modo che “il popolo birmano riprenda a dialogare” con la mediazione dell’Asean. (segue) (Fim)