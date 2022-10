Speciale difesa: nuovo attacco contro Damasco, il terzo in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo attacco aereo, presumibilmente lanciato da Israele, ha preso di mira, nella notte, i dintorni della capitale della Siria, Damasco. Secondo quanto riferito da una fonte militare citata dall’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, il raid è stato effettuato “intorno alle 00:30 del mattino”. “Il nemico israeliano” avrebbe agito dai Territori palestinesi, prendendo di mira alcune postazioni nelle vicinanze della città di Damasco, ha fatto sapere la fonte. Quest’ultima ha precisato che le forze di difesa aerea siriana hanno respinto l’attacco abbattendo buona parte dei missili lanciati. Finora non sono state registrate vittime, ma solo danni materiali. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, i missili israeliani hanno preso di mira siti militari nell'area dell'aeroporto internazionale di Damasco, ma non è stata chiarita l’appartenenza delle postazioni colpite. (Lib)