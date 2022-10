Speciale difesa: Zelensky, abbattuti circa 250 elicotteri russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale degli elicotteri russi abbattuti dalla difesa aerea ucraina "si sta già avvicinando ai 250". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio della notte. "Gli occupanti hanno già perso una quantità di equipaggiamento - aerei e altro - di cui la maggior parte degli eserciti del mondo semplicemente non dispone. La Russia non sarà in grado di recuperare queste perdite", ha aggiunto. "Ringrazio tutti i nostri combattenti per una così graduale ma irreversibile smilitarizzazione del nemico", ha concluso. (Kiu)