Speciale difesa: ministro Crosetto a "La Stampa", non ci faremo intimidire da Mosca

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha appena terminato di parlare, lanciando quell'unghiata su come l'appoggio pieno all'Ucraina sia indispensabile soprattutto a noi, alla nostra credibilità internazionale, al ruolo dell'Italia. Il neo ministro della Difesa, Guido Crosetto, annuisce vigorosamente. Anche se questo posizionamento significherà pagare dei prezzi, uno dei quali è l'ulteriore innalzamento della tensione diplomatica tra Italia e Russia. "Ma non ci faremo intimidire", dice Crosetto alla "Stampa". Meloni è stata nettissima su che cosa significa l'ancoraggio atlantico in termini culturali, politici, ma anche industriali e commerciali. Il ministro non pensa che qualcuno nella nostra politica davvero creda di potersi sganciare dallo schieramento atlantico: "No, però qualcuno immagina che si possa provare ad abbozzare, avere insieme la botte piena e la moglie ubriaca. Quel qualcuno non ha capito che ci sono momenti nella storia in cui occorre schierarsi senza se e senza ma, anche se non è facile, anche se la scelta se ti lascia l'amaro in bocca. In questo caso, l'amaro sarebbero le sanzioni di ritorno che ci penalizzano. E questo è uno di quei momenti storici. Non è immaginabile di cedere al ricatto della Russia. E neanche ci converrebbe". "Ricordo a tutti - continua - quel dato cui ha fatto riferimento Giorgia Meloni nella replica al Senato: l'1,5 per cento del nostro export va, o meglio andava verso la Russia, contro l'80 per cento che va in Occidente. Dove pende l'interesse nazionale, secondo voi? Fatta questa scelta di fondo, tutto il resto è conseguente. Però Giorgia Meloni ha detto anche una cosa in più: siccome siamo parte di una comunità che è l'Occidente, e noi abbiamo fatto la nostra scelta di campo, l'Occidente deve anche pensare che alcuni Paesi pagano di più questa scelta e altri la pagano di meno. E ci si deve porre il problema". Si è notata una certa freddezza dei deputati leghisti nel discorso di Giorgia Meloni alla Camera, quando ha ribadito che a Kiev non mancheranno le armi italiane: "Non so dire che cosa si aspettassero, ma sul posizionamento atlantico della premier e della maggioranza si sbagliavano. Anche perché oggi si fanno scelte che peseranno sui prossimi decenni. Questo governo nasce con l'ambizione di guardare lontano, non alla prossima settimana o al prossimo mese. E penso che sulla politica estera e di difesa questo governo si muoverà assolutamente compatto", ha concluso Crosetto. (Res)