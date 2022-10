Speciale difesa: il nuovo governo riceve la fiducia del parlamento, terzo mandato per la premier Brnabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato ieri sera il nuovo governo della Serbia. I deputati del parlamento di Belgrado hanno dato la fiducia al nuovo esecutivo, guidato dalla premier Ana Brnabic, con 157 voti a favore, 68 contrari, mentre 25 di loro non si sono espressi. Brnabic ha quindi ricevuto il sostegno della maggioranza dell'Assemblea per il suo terzo mandato consecutivo a capo del governo serbo. La squadra ha 28 ministri divisi in 25 ministeri, con tre ministri senza portafoglio. Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri è Ivica Dacic. Milos Vucevic sarà vicepremier e ministro della Difesa, mentre Sinisa Mali sarà vicepremier e ministro delle Finanze. Tomislav Momirovic sarà il ministro del Commercio interno ed estero, mentre Jelena Tanaskovic sarà alla guida del dicastero dell'Agricoltura. Irena Vujovic sarà a capo del ministero dell'Ambiente e Goran Vesic guiderà il ministero dell'Edilizia mentre Dubravka Negre quello dell'Energia. Aleksandar Martinovic sarà a capo del ministero dell'Amministrazione pubblica e dell'autonomia locale, mentre Tomislav Zigmanov dirigerà il ministero dei Diritti delle minoranze e del dialogo sociale. Maja Popovic rimane a capo del ministero della Giustizia. (Seb)