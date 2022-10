Speciale difesa: ministero Difesa Pechino, sì a scambi con Washington ma "linee rosse" devono essere rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a mantenere aperto il canale delle comunicazioni militari con gli Stati Uniti ma rimangono alcune "linee rosse" che non dovrebbero essere oltrepassate. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa cinese, Tan Kefei. Il funzionario ha rivendicato la sovranità della Cina sull'isola di Taiwan contestando implicitamente gli scambi militari tra Washington e Taipei, che conta sul sostegno statunitense per respingere un potenziale attacco da parte cinese. Pechino attribuisce "grande importanza" alla cooperazione con gli Stati Uniti, ma se Washington intende incrementare le comunicazioni militari dovrebbe rispettare "gli interessi di Pechino e le sue principali preoccupazioni", ha aggiunto Tan. (Cip)