Speciale difesa: Scholz difende la Grecia dalle minacce turche, “Non è accettabile”

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha difesa la Grecia dalle minacce della Turchia nella disputa che oppone i due Paese sulle isole del Mediterraneo orientale sotto sovranità ellenica. Intervistato dal quotidiano “Ta Nea”, il capo del governo federale ha affermato: “Non è accettabile quando un partner della Nato mette in dubbio la sovranità di un altro”. Per Scholz, “questo vale anche per le minacce militari più o meno criptate”. Il cancelliere ha, quindi, esortato Atene e Ankara a risolvere le dispute con il dialogo, perché “le relazioni di buon vicinato tra Grecia e Turchia sono importanti non solo per entrambi i Paesi, ma per tutta l'Europa”. Il governo tedesco “si impegna a garantire che le questioni aperte” tra Grecia e Turchia siano “risolte nel dialogo e sulla base del diritto internazionale”. A tal fine, Scholz ha offerto la mediazione della Germania, evidenziando che “il nostro obiettivo comune, la nostra visione, dovrebbe essere sfruttare l'intero potenziale economico della regione del Mediterraneo orientale. Per il bene di tutti i Paesi”. La Germania “può essere coinvolta, se ritenuto utile dalle parti coinvolte”, ha aggiunto il capo del governo federale.Intanto, in visita ad Atene nella scorsa estate, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, aveva dichiarato che “le isole greche sono territorio della Grecia e nessuno ha il diritto di metterlo in dubbio”. In questo modo, l'esponente dei Verdi aveva attirato su di sé le critiche del governo turco, in particolare del ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Nella capitale della Grecia è oggi in visita Scholz per un incontro con il primo ministro del Paese, Kyriakos Mitsotakis. (Geb)