Senato: Pirro (M5s), Salvini risponda su ventilato taglio Metro 2 Torino

23 luglio 2021

- Abbiamo depositato in Senato un'interrogazione parlamentare al neo-ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini perché vogliamo che risponda in Parlamento sul ventilato taglio al progetto della Linea 2 della metropolitana di Torino. Un progetto fondamentale per la mobilità urbana del capoluogo piemontese, avviato dalla precedente amministrazione comunale guidata dal Movimento 5 Stelle. Lo ha affermat la senatrice torinese del M5S Elisa Pirro. "La nuova amministrazione comunale di Torino sta valutando un taglio di alcune stazioni previste sulla nuova linea a fronte del caro materie prime. Il Movimento 5 Stelle vuole sapere se questa revisione del progetto sia stata presa su richiesta del Ministero e soprattutto se il nuovo ministro intenda garantire i finanziamenti necessari per realizzare l'opera nella sua interezza", ha concluso la senatrice Pirro. (Rpi)