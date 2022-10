Pa: De Gregorio (LC), uffici Campidoglio implodono per procedure bloccate, Pd facci in fretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ordinari a Roma Capitale i casi di "profili specializzati -si legge ancora - destinati ad uffici che nulla hanno a che vedere con la loro professionalità o con il concorso che hanno vinto. Abbiamo avuto anche giornate di assunzioni andate deserte. I vincitori di concorso, capito l'andazzo, se la danno a gambe" prosegue De Gregorio. "Il tema imbarazzante è che, oltre a sfide enormi quali PNRR, Giubileo ed Expo, Roma Capitale non ha le risorse umane per procedere nella quotidianità. Ci è voluta la presa di posizione delle opposizioni in Aula perché la maggioranza si svegliasse. Ora gli idonei dei concorsi 2021 forse entreranno a supporto, perché una capitale che punta anche a ricevere poteri speciali non può permettersi politiche avide, miopi o superficiali nella gestione della sua macchina così complessa. L'Amministrazione capitolina necessita personale professionalizzato e motivato che faccia correre gli uffici e dia tutti i servizi dovuti ai cittadini che pagano le tasse. La maggioranza, quindi, faccia in fretta" conclude. (Com)