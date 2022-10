Roma: dopo no a sala in Campidoglio associazioni difesa famiglia tradizionale vanno davanti assessorato Cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il boicottaggio del Campidoglio e le assurde accuse che ci sono giunte da alcuni esponenti dello staff di Gualtieri naturalmente non ci fermano", spiega Giuliana Ruggieri, presidente dell’Osservatorio di Bioetica di Siena. "Il nostro evento infatti è confermato per domani proprio a pochi metri dal Campidoglio. Ci confronteremo con medici, psicologi e genitori su come affrontare seriamente e senza ideologie i temi della disforia di genere e della cosiddetta riassegnazione sessuale". Il programma del convegno, che sarà ospitato nella Sala Baldini (piazza di Campitelli 9) a partire dalle ore 16, sarà aperto dalla testimonianza di Elena, una mamma romana che insieme ad altri genitori ha fondato l’associazione Genitori De Gender dopo aver affrontato e fortunatamente risolto la crisi di identità sessuale di sua figlia. Seguirà una tavola rotonda che sarà moderata dal giornalista Emanuele Boffi, direttore della rivista Tempi, e che vedrà la partecipazione di alcuni esperti: Massimo Gandolfini, neurochirurgo, psichiatra e presidente dell’associazione Family Day; Paolo Scapellato, psicologo e psicoterapeuta; e Giusy D’Amico, insegnante e presidente dell’associazione Non si tocca la Famiglia. (segue) (Com)