Roma: dopo no a sala in Campidoglio associazioni difesa famiglia tradizionale vanno davanti assessorato Cultura (3)

- Il convegno "si concluderà con l’intervento di Sophie Dechène, portavoce dell’Osservatorio internazionale La Petite Sirène, che presenterà il Manifesto contro la medicalizzazione invasiva della transizione di genere nei minori. Questo Manifesto, nato in Francia e già pubblicato in altri Paesi europei, intende denunciare la propaganda sul cambiamento di sesso nei minori, in voga sui mass media e nei corsi di educazione sessuale a scuola. Il documento è già stato sottoscritto in Italia da numerosi medici, psicologi, docenti e esperti", si legge nella nota. "È innegabile quanto il linguaggio dei social media sia un rischio per l'educazione di bambini e adolescenti, soprattutto quando azioni, oggetto di sfide di vario segno, sono fotografate o filmate, taggando amici e pubblicando sui vari canali social tutto e il contrario di tutto, dando il via al contagio", spiega Giusy D’Amico. "Spesso, durante il naturale disorientamento della crescita, ci si imbatte negli influencer di turno, che spingono pure a ritenere la scelta del proprio genere frutto di condizionamento culturale e sociale. La pandemia ha amplificato tutto questo in tanti adolescenti con il permanere per ore e ore davanti al computer da soli. Siamo sicuri che per questi bambini e ragazzi confusi la via migliore per essere felici sia una transizione sociale irreversibile? E’ necessario interrogarsi, approfondire, studiare e confrontarsi - conclude la D’Amico - per meglio offrire soluzioni diversificate ad un fenomeno che riguarda i nostri figli e i figli di domani". (Com)