Germania-Cina: Scholz, su Cosco in terminale Amburgo soluzione giusta

- È “la soluzione giusta” quella trovata dal governo federale per la partecipazione di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che ha incontrato oggi ad Atene. Scholz ha ribadito che, con una quota di minoranza 24,9 per cento, Cosco acquisirebbe una partecipazione molto limitata in quello che è uno dei quattro terminali del principale porto della Germania. Inoltre, Tollerort è gestito da soltanto una delle società che fanno capo all'azienda che opera il porto di Amburgo, Hhla. Per Scholz, è “una preoccupazione legittima affermare che non dovrebbero esservi influenze errate sulle infrastrutture” tedesche. “Non è affatto così in questo caso”, ha sottolineato il capo del governo federale. Il cancelliere ha poi ricordato che il porto di Amburgo appartiene a Hhla. L'azienda è di proprietà della città-Stato e per Scholz non verrà “mai privatizzata”. In merito ai rapporti tra Germania e Cina, dove sarà in visita a novembre, il cancelliere ha osservato come sia necessario assicurarsi di non diventare dipendenti in maniera unilaterale. Nel prossimo mese, Scholz incontrerà a Pechino il presidente cinese, Xi Jinping. (Geb)