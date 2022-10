Roma: Ferrara-Diaco (M5s), Odg in Città metropolitana per fermare lavori in autotutela Valle Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini del M5s Paolo Ferrara e Daniele Diaco, in una nota dichiarano: "Oggi la maggioranza ha bocciato la mozione, a prima firma della consigliera Mennuni ma firmata anche da noi, con cui chiedevamo al sindaco Gualtieri di bloccare immediatamente i lavori su Valle Fontana e di passare all'immediato controllo sulla regolarità di tutti gli atti, per non incorrere in una forte responsabilità erariale e per non creare danni ambientali irreversibili al territorio". "Eppure la maggioranza a trazione Pd pare non volerci sentire da nessun orecchio. A causa di questi disgraziatissimi lavori stanno morendo animali, si sta distruggendo un habitat naturale prezioso e per di più si sta spostando un'intera colonia felina contro legge. A tal proposito, facciamo presente che stiamo protocollando un ordine del giorno in Città Metropolitana per dare mandato agli uffici di fermare i lavori in autotutela viste le irregolarità. Così i signori della maggioranza non avranno più scuse. La Valle con i suoi 125 ortisti è un esempio virtuoso di agricoltura urbana, una pratica che va incentivata e non combattuta da Gualtieri e dai suoi", concludono. (Com)