Agroalimentare: a Napoli torna Gustus, per l'ottava edizione anche le sezioni del Campionato Mondiale di Tiramisù

- Si rinnova l'appuntamento con Gustus, il salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia - unica fiera del settore del Centro Sud - in programma da domenica 20 a martedì 22 novembre 2022 dalle 10 alle 18:30 alla Mostra d'Oltremare di Napoli. In fiera torna l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – che porta a Napoli 120 imprese e 40 buyers internazionali. Presente come di consueto anche la Regione Campania, padrona di casa, con stand dedicati ad agrifood e fish. "L'ottava edizione di Gustus – afferma Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura - si conferma un appuntamento fondamentale per promuovere le eccellenze agroalimentari campane. Come ha dimostrato nelle scorse edizioni, è una kermesse capace di fare sistema fra le imprese promuovendo un nuovo modello per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle nostre aziende. Anche quest'anno l'assessorato all'Agricoltura sarà presente con la partecipazione a convegni tematici, con stand dedicati alle eccellenze del nostro sistema agroalimentare e alle aziende ittiche e con numerosi showcooking in cui saranno presentati i principali prodotti dell'enogastronomia campana con la maestria dei cuochi della Federazione Italiana cuochi e l'Unione regionale cuochi campani. Numerose sono le aziende selezionate dall'assessorato per le quali abbiamo organizzato incontri con buyers e operatori internazionali. Quest'anno, Napoli e la Campania saranno le protagoniste della kermesse con un occhio alle eccellenze del Mezzogiorno ma con lo sguardo sempre rivolto all'internazionalizzazione". "Il lunedì sarà la nostra giornata clou - ha spiegato Matteo Cutolo, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria - perché terremo la selezione dell'Italia centro meridionale per le qualificazioni al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell'ottobre 2023. Ci aspettiamo pasticcieri da Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna. Un evento importante che vedrà impegnati circa 25 concorrenti con una giuria fatta di cinque persone. Spazio poi - aggiunge - a piece artistiche, a dimostrazioni di pasticceria moderna, ai panificatori e al comparto del cake design che creerà una torta monumentale da esposizione". (segue) (Ren)