Nord Macedonia: Skopje al 63mo posto per percezione dello Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è al 63mo posto secondo il report annuale che misura lo Stato di diritto basandosi sull'esperienza e sulle percezioni della popolazione (Rule of Law Index). Lo scrive la stampa locale. Tra i Paesi dei Balcani occidentali, il miglior piazzamento è per il Kosovo (57mo posto), seguito dalla Macedonia del Nord (63mo) e dalla Bosnia Erzegovina (70mo). La Serbia è all'83mo posto, mentre l'Albania è all'87mo posto su un totale di 140 Paesi classificati. Nel quadro dell'Unione europea, Bulgaria e Ungheria sono le ultime classificate per quanto riguarda lo Stato di diritto. Dal 2009 l'indice misura lo sviluppo dello Stato di diritto sulla base di otto fattori: limiti ai poteri del governo, assenza di corruzione, amministrazione aperta, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione della regolamentazione, giustizia civile e giustizia penale. (Seb)