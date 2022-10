Kosovo: von der Leyen, il posto di Pristina è nell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non è completa senza il Kosovo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, a Pristina. "Il posto del Kosovo è nell'Unione europea. Sono profondamente convinta di questo e lo dimostrate ogni giorno", ha detto. "Dirò sempre che l'Europa non sarà mai completa senza il Kosovo, questo è molto chiaro", ha aggiunto. "Le nostre relazioni con i partner dei Balcani occidentali sono oggi più importanti di sempre. Sono un investimento in pace, stabilità, prosperità. L'Unione europea è impegnata più che mai nel processo di allargamento. Vi sosterremo nel miglior modo possibile, per far sì che ci possiate raggiungere nell'Unione europea", ha concluso. (Alt)