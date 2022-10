© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: ministri Asean discutono crisi senza rappresentanti della giunta - I ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) si sono riuniti a Giacarta oggi, 27 ottobre, per tentare di rilanciare il processo di pace nel Myanmar, dove le violenze tra i militari e le forze pro-democrazia innescate dal golpe dello scorso anno sono tornate a divampare nelle ultime settimane, causando decine di vittime. All'incontro, in corso presso la sede del segretariato dell'Asean, non partecipa alcun rappresentante del governo militare birmano. Al capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, è stata proibita la partecipazione agli incontri di alto livello dell'associazione sin dal colpo di Stato di febbraio 2021, e la posizione dell'Asean nei confronti del governo militare si è ulteriormente raffreddata nelle ultime settimane, a seguito di una serie di gravi episodi, incluso un bombardamento aereo che ha ucciso almeno 60 persone nello Stato birmano di Kachin. La Cambogia, che regge la presidenza di turno dell'Asean, ha riferito che l'incontro di oggi punta a formulare nuove raccomandazioni per il rilancio del processo di pace, in vista del summit dell'Associazione in programma il mese prossimo. (segue) (Res)