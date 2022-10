I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Israele-Libano: governo israeliano firma l'accordo sulla demarcazione marittima - Il governo di Israele ha approvato l'accordo sul confine marittimo con il Libano, a cui seguirà a breve una cerimonia di firma insieme alla squadra negoziale israeliana. Secondo quanto riferisce una nota del governo israeliano, prima della firma, il premier Yair Lapid ha dichiarato: “Sono lieto di aprire questa speciale riunione di gabinetto per approvare lo storico accordo sul confine marittimo con il Libano. Questo è un risultato straordinario per lo Stato di Israele e per il governo di Israele". L'accordo "rafforza la sicurezza di Israele e la nostra libertà d'azione contro Hezbollah e le minacce al nord - al confine con il Libano -. C'è un raro consenso nell'establishment della sicurezza sulla necessità di questo accordo. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, le forze di difesa, il Mossad, l'agenzia per la sicurezza interna. Tutti hanno firmato questo accordo e il suo contributo alla sicurezza di Israele e alle nostre esigenze operative", ha proseguito. (segue) (Res)