I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Siria: Ong, quattro combattenti Hezbollah uccisi in attacco attribuito a Israele a Damasco - Quattro combattenti affiliati al gruppo sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono rimasti uccisi a seguito di un attacco missilistico che ha colpito, nella notte, i dintorni della capitale siriana Damasco. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, aggiungendo che l’attacco ha anche provocato la distruzione di depositi di armi e munizioni, nonché del quartier generale di milizie filo-iraniane situato alla periferia dell'aeroporto internazionale di Damasco. Secondo quanto precisato dal Sohr, sarebbero sei in totale gli attacchi lanciati nella notte. Quattro hanno colpito la zona di Mazareh, a ovest dell'aeroporto di Damasco, che ospita magazzini e postazioni delle milizie di Hezbollah e filo-iraniane, mentre altri due hanno mirato più a sud-ovest. (segue) (Res)