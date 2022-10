© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Arabia Saudita: premier Mohammed bin Salman annuncia lancio 5 società investimento regionali - Il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Public Investment Fund (Pif) si appresta a istituire cinque società di investimento regionali in Giordania, Bahrein, Sudan, Iraq e nel Sultanato dell'Oman. Lo ha annunciato ieri il principe ereditario e primo ministro del Regno, Mohammed bin Salman, nel corso del Future Investment Initiative (Fii), il più importante forum della regione del Medio Oriente dedicato ai temi di economia e finanza. L’obiettivo è raggiungere investimenti pari a 24 miliardi di dollari in diversi settori, ha precisato il premier, secondo cui la costituzione delle cinque nuove società svilupperà e rafforzerà le partnership di investimento del Pif, delle sue società in portafoglio e del settore privato saudita. Già ad agosto scorso, Riad aveva lanciato una compagnia di investimento in Egitto. (segue) (Res)