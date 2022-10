© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: ministro Esteri, attentato a Shiraz non rimarrà impunito - L’attacco avvenuto ieri nel santuario musulmano sciita di Shahcheragh, a Shiraz, nell’Iran centro meridionale, "non rimarrà senza risposta”. Lo ha dichiarato, oggi, il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amiradollahian, facendo eco alle parole del presidente Ebrahim Raisi, il quale ha affermato che “le forze di sicurezza e dell'ordine daranno una lezione a coloro che hanno pianificato e condotto l'attentato". Il riferimento va all’attacco costato, secondo gli ultimi bilanci, almeno 15 morti e 27 feriti. Per il capo dello Stato iraniano quanto accaduto "è l'ennesimo crimine commesso dai nemici della Repubblica islamica". Raisi ha aggiunto che le esperienze passate hanno dimostrato che i nemici compensano la loro incapacità di creare divisione tra gli iraniani attraverso atti di terrore e violenza, riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Nella serata di ieri, lo Stato Islamico ha ufficialmente rivendicato l'attacco sul suo organo media Amaq. L’attacco è avvenuto intorno alle 17:45 ora locale (le 16:15 in Italia) e le forze di sicurezza sono riuscite a fermare due membri del commando, mentre un terzo è fuggito. Un video diffuso in rete mostra l’attentatore entrare nella moschea, sparare con un fucile d'assalto Kalashnikov, e poi cercare freneticamente di cambiare il caricatore per tornare a uccidere. (Res)