I fatti del giorno - Italia (4)

24 luglio 2021

- Ita: Urso, su dossier strategici ci muoveremo nell’interesse nazionale - Su tutti i dossier strategici ci muoveremo nell’ottica dell’interessa nazionale. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, parlamentare di Fratelli d'Italia, ospite del Salone della Giustizia 202. “Ita è un'azienda italiana che mi auguro agisca al servizio di quello che è la nostra nazione ed economia. Siamo un Paese importante nel mercato turistico e abbiamo bisogno che i turisti che scelgono l'Italia possano venire in modo agevole. Deve esser questo il nostro obiettivo. Se Ita debba finire in una alleanza con vettori come Lufthansa o altri, è una procedura in corso già attivata e aspettiamo che sia completata”, ha spiegato. “Con una procedura in corso non si può e non si deve interferire nel merito”, ha concluso. (segue) (Rin)