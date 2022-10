I fatti del giorno - Italia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Salvini accelera su nuovo Codice appalti - Questa mattina il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, sta approfondendo il dossier sul nuovo Codice degli appalti. E' quanto si legge in una nota. "L’obiettivo è semplificare, velocizzare e modernizzare per ridurre ritardi e burocrazia, per aiutare le imprese a lavorare di più e meglio", spiega Salvini. Al tavolo, oltre al ministro, anche il presidente di sezione del Consiglio di Stato Luigi Carbone (che, su incarico del presidente Franco Frattini, ha coordinato i lavori della commissione sul nuovo Codice degli appalti), il capo di gabinetto Alfredo Storto, il senatore e già viceministro Alessandro Morelli e il deputato Edoardo Rixi. (Rin)