Governo: Sala, atlantismo Meloni non era scontato, a Paese serve destra repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atlantismo espresso da Giorgia Meloni è un aspetto che rassicura del nuovo esecutivo perché "poteva anche non essere scontato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della sua visita di oggi al Collegio di Milano in via San Vigilio. "Siamo alle dichiarazioni di principio, quindi si vedrà poi alla pratica - ha aggiunto Sala -. Ma che il nostro Paese abbia bisogno di una destra repubblicana è abbastanza evidente. Gli elettori che si considerano conservatori, o di destra o di centro destra, in Italia sono quasi metà del Paese. Non solo in Italia, ma anche a Milano, per cui il problema è come vengono rappresentati". "Io guardo con interesse questo passaggio quindi riconosco che le prime parole su Europa e sul posizionamento rispetto alla questione Ucraina sono parole che mi convincono e in continuità con quanto espresso dal governo precedente", ha concluso il sindaco. (Rem)