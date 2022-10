Milano: con la collezione Mattioli il museo del Novecento è la più importante galleria futurista del mondo  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non poteva che essere Milano a costituire il più importante museo testimone di questo movimento, che, grazie alla Collezione Mattioli, vanta ora il più ricco percorso a esso dedicato. La celebre scultura "Forme Uniche della Continuità nello Spazio" (1913) di Boccioni, icona del museo, accoglie il visitatore nella prima sala, confrontandosi con due capolavori dello stesso artista: "Dinamismo di un ciclista" (1912) e "Dinamismo di un corpo umano" (1913). Contrappunto focale, sulla parete di fondo della lunga Galleria, campeggia il dipinto monumentale "Materia" (1912), ritratto della madre dell'artista al balcone, forse il più ambizioso quadro dello stesso Boccioni, che raccoglie in un vero e proprio manifesto pittorico la sua espressione più innovativa. Tra i due capolavori si snoda il racconto del Futurismo dalle tele, ancora divisioniste nelle tecniche, ai collage, dalle composizioni polimateriche fino alla pittura tendente all'astrazione: "Crepuscolo" (1909) e il bozzetto del "La città che sale" di Boccioni (1910); il vortice iconografico di "Manifestazione interventista" (1914) di Carlo Carrà; i balli sfrenati dei locali alla moda raffigurati da Severini ne "La Chahuteuse" (1912) e il vorticoso scintillio della "Ballerina blu" (1912) tempestata di paillettes; lo studio del movimento e della velocità nelle opere di Giacomo Balla come "Mercurio transita davanti al sole" (1914); La narrazione prosegue con un inedito colloquio di due ritratti magistrali eseguiti da Modigliani a pochi anni di distanza, quello del mercante d'arte Paul Guillaume (1916) e il corrispettivo dell'amico pittore Franck Haviland (1914), con uno strato pittorico giocato sui modi del non finito. Il percorso continua con nuovi allestimenti che consentono di accostare in uno splendido trittico metafisico opere di Mario Sironi, quali "Composizione con elica" (1915) e "Il cavallo bianco" (1919) della Collezione Mattioli, affiancati a "Ballerina" (1919) della Collezione Jucker, che introducono alla grandiosità degli anni Venti. Infine, una sala monografica è dedicata alla pittura di Giorgio Morandi, artista prediletto da Gianni Mattioli, con ben sei tele della Collezione a integrare il patrimonio del Museo del Novecento nell'omaggio al grande artista bolognese. (segue) (Com)