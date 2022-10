Milano: con la collezione Mattioli il museo del Novecento è la più importante galleria futurista del mondo  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni Mattioli, nato a Milano nel 1903, uomo d'affari appassionato d'arte, amico dei futuristi Depero e Azari, inizia a collezionare arte moderna con l'intento di creare una raccolta di selezionati capolavori dell'arte del Novecento. Giacomo Rossi, nipote di Gianni Mattioli, con un comodato di lungo termine a favore del Museo del Novecento, ha così voluto valorizzare e rendere pubblica la fruizione della raccolta, un segno di continuità con l'intento educativo e sociale del nonno, che già negli anni Settanta aveva aperto al pubblico uno spazio espositivo in via Senato. La presentazione della Collezione Mattioli segna una tappa fondamentale nello sviluppo del Museo del Novecento e, come sottolinea l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: "In vista del raddoppio dei suoi spazi nel secondo Arengario, il Museo del Novecento continua a 'salire', come la Milano della celebre tela di Boccioni: nuove importanti donazioni, nuovi percorsi che tracciano itinerari negli affascinanti ma complessi spazi dell'Arengario, nuove idee per raccontare al pubblico la storia straordinaria del Novecento italiano. Un Museo 'dinamico' come il Futurismo, del quale oggi conserva la collezione più ricca e completa al mondo". (Com)