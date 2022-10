Sanità: Righini (Fd'I), riconoscere Normast come medicinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, in una nota dichiara: "Ho inviato una lettera al presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, per chiedere che il medicinale Normast, attualmente considerato dal Ministero della salute come integratore, venga riconosciuto come farmaco vero e proprio". "Attualmente, infatti, da quanto ci risulta, - spiega - questo prodotto agisce nell'organismo da modulatore biologico in grado di favorire il controllo della reattività del tessuto nervoso e di conseguenza è in grado di controllare il dolore infiammatorio e neuropatico. In più trova ampio utilizzo, sempre secondo indicazioni mediche, nelle diverse malattie del sistema immunitario e patologie a queste annesse. Fra queste la Sindrome di Sjogren che tra l'altro, a giugno scorso è stata riconosciuta dal Consiglio regionale come malattia rara. Appare evidente, quindi, che non è più rimandabile la classificazione del Normast a farmaco, anche per venire incontro alle richieste delle tante persone fragili della Regione Lazio che attualmente usano questo prodotto senza poter usufruire delle agevolazioni che un riconoscimento a farmaco garantirebbe", conclude Righini. (Com)