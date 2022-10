Governo: Sala, semipresidenzialismo non risolve instabilità, problema in Italia sono i partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al semipresidenzialismo, "se il tema è l'instabilità che c'è in Italia non so se la risolve". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della sua visita di oggi al Collegio di Milano in via San Vigilio. "Alla fine - ha sottolineato - il nostro rimane un paese in cui il tema non è tanto nelle formule ma anche nei partiti. Non riusciamo a trovare partiti che in maniera stabile rappresentino perlomeno due modi diversi di vedere la realtà".(Rem)