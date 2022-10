Imprese: Leonardo, contratto con Arma dei Carabinieri per fornitura 20 elicotteri AW119Kx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha annunciato oggi la firma di un contratto con l’Arma dei Carabinieri per la fornitura di 20 elicotteri monomotore AW119Kx destinati al suo Servizio Aereo. Gli elicotteri saranno assemblati presso lo stabilimento di Vergiate (Varese) con consegne attese tra il 2023 e il 2026. Il contratto comprende anche un pacchetto completo di supporto tecnico logistico chiavi in mano e servizi di addestramento per piloti e tecnici manutentori. La fornitura - si legge in un comunicato - permetterà all’Arma dei Carabinieri di rispondere alle esigenze di modernizzazione della flotta al fine di garantire una maggiore e migliore sicurezza dei cittadini, attraverso un più incisivo controllo del territorio, favorendo la ricerca, le esplorazioni, la ricognizione e il pattugliamento terrestre, individuando e identificando obiettivi sensibili, monitorando i comportamenti, acquisendo fonti di prova e guidando l’intervento di unità a terra. A questi compiti si aggiungono il supporto alla tutela ambientale e, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l’antincendio boschivo, oltre a missioni di soccorso. Gli AW119Kx sono dotati di tecnologie digitali che consentono un incremento dell’efficacia operativa e minori costi di gestione e potranno essere impiegati presso le infrastrutture esistenti sul territorio nazionale comprendenti 18 basi. Gli equipaggiamenti previsti per gli elicotteri consentiranno piena interoperabilità con altri assetti dell’Arma dei Carabinieri e capacità di coordinamento con quelli di altre Forze Armate e Corpi dello Stato, sia in contesti nazionali che internazionali. (segue) (Com)