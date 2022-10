Imprese: Leonardo, contratto con Arma dei Carabinieri per fornitura 20 elicotteri AW119Kx (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’introduzione dell’AW119Kx nella flotta del Servizio Aereo dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un ideale complemento alle capacità di cui l’operatore si sta dotando con gli AW139 e gli AW169, in risposta all’ampio spettro di esigenze espresse dalle sue responsabilità istituzionali e in uno scenario operativo in evoluzione e sempre più complesso", ha dichiarato Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters. "Siamo orgogliosi di continuare a fornire il nostro contributo all’Arma con assetti in grado di rispondere pienamente alle nuove sfide della sicurezza e del sostegno alla popolazione nazionale”. Le caratteristiche perculiari dell’AW119Kx e i relativi standard certificativi e qualifiche militari consentiranno all’operatore di svolgere missioni anche in contesti urbani in modo efficace e sicuro grazie alle caratteristiche di ridondanza sistemica, margine di potenza, grande visiblità esterna, sofisticata avionica digitale di navigazione e missione. Quest’ultima è basata sul cockpit Garmin G1000H dotato di ampi display a colori, visione sintetica dell’ambientazione esterna, sistema di prossimità del suolo, informazioni di volo sulla mappa in real time (moving map) asservito al GPS. Questo modello di elicottero presente un’ampia cabina e un capiente vano bagagli, oltre a un’elevata distanza del rotore principale da terra per garantire maggior sicurezza a terra per le persone nel corso della missione. (segue) (Com)