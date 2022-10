Imprese: Leonardo, contratto con Arma dei Carabinieri per fornitura 20 elicotteri AW119Kx (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli equipaggiamenti previsti per gli AW119Kx dell’Arma dei Carabinieri figurano sistema elettrottico ad alta definizione (HD), gancio baricentrico, consolle di missione-trasmissione data-link, sistema iperspettrale per monitoraggio e controllo ambientale, radiocomunicazioni, tagliacavi, benna antincendio, faro di ricerca. E’ prevista inoltre la predisposizione per l’installazione di galleggianti e battellini di salvataggio, e di kit per neve. 2 Dotato di grande versatilità, l’AW119 presenta avionica che consente sia di operare secondo le regole del volo a vista, sia strumentale. Questo permette maggior consapevolezza del contesto operativo per l’equipaggio, efficacia di missione e sicurezza, fornendo agli operatori diverse opzioni per soddisfare i loro specifici requisiti. Questo modello di elicottero offre prestazioni senza confronti con elevati margini di potenza e la cabina più ampia nella sua categoria, in grado di ospitare fino a sei passeggeri in base alla configurazione. Oltre 490 AW119 sono stati venduti fino ad oggi (Com)